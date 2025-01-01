Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 19
Folge 19: Höllenspiel

42 Min.Ab 12

Lionel und Clarks Mutter Martha werden von einem maskierten Unbekannten entführt und gefoltert. Dahinter steckt ein Mann, der durch eine riskante LutherCorp-Transaktion bankrott ging. Clark braucht seine gesamten Superkräfte und auch die Hilfe von Chloe, um Lionel und Martha zu retten.

