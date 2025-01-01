Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 12

Die kryptonischen Schriftzeichen, die Zods Ankunft auf der Erde ankündigten, behalten recht: Der General schlüpft in Lex' Körper und setzt seinen Plan, die Erde zu zerstören, in die Tat um. Clark und Chloe versuchen, Zod aufzuhalten, doch sie scheinen gegen einen übermächtigen Gegner zu kämpfen. Als Clark von Zod in eine Box gesperrt und ins All katapultiert wird, bricht das totale Chaos aus.

