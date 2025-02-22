Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Neues Zuhause für ein Schlangennest

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 22.02.2025
Neues Zuhause für ein Schlangennest

Neues Zuhause für ein SchlangennestJetzt kostenlos streamen

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Folge 1: Neues Zuhause für ein Schlangennest

22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Stuart McKenzie und sein Team sind wieder im Einsatz, um Australiens Einwohner vor giftigen Schlangen zu beschützen. Eine große Östliche Braunschlange hat es sich im Garten eines Bürogebäudes gemütlich gemacht, und eine Rautenpython hat ihre Eier ausgerechnet vor die Haustür eines Familienwohnsitzes gelegt. Mick und Adele rücken an, um das Muttertier und sein Gelege umzusiedeln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Snake Security - Schlangenalarm in Australien
ProSieben MAXX
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Alle 2 Staffeln und Folgen