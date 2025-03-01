Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Poolparty mit Schlange

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 01.03.2025
Poolparty mit Schlange

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Folge 8: Poolparty mit Schlange

23 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Mick und Adele treffen bei ihrem nächsten Einsatz auf eine angriffslustige Rautenpython, die sich mitsamt ihren Eiern einquartiert hat. Indessen findet eine Östliche Braunschlange ihre Vorliebe zum Schwimmen und sorgt für Panik in einem Pool und ein hungriger Buntwaran möchte sich an Hühnereiern bedienen und sorgt für große Aufregung.

