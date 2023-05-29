Schlangen in der PaarungszeitJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 5: Schlangen in der Paarungszeit
Folge vom 29.05.2023
In einem Hinterhof sind heute die Fähigkeiten von Stuart und Olivia gefragt, denn sie müssen zwei sich paarende Östliche Braunschlangen einfangen. Adele und Mick suchen eine gefährliche Rotbäuchige Schwarzotter auf, die sich in der Nähe von Kinderspielzeug befindet und Chris versucht sich an einer Rautenpython, auch wenn es ihn große Überwindung kostet.
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited