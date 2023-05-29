Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Schlangen in der Paarungszeit

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 29.05.2023
Schlangen in der Paarungszeit

Folge 5: Schlangen in der Paarungszeit

22 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12

In einem Hinterhof sind heute die Fähigkeiten von Stuart und Olivia gefragt, denn sie müssen zwei sich paarende Östliche Braunschlangen einfangen. Adele und Mick suchen eine gefährliche Rotbäuchige Schwarzotter auf, die sich in der Nähe von Kinderspielzeug befindet und Chris versucht sich an einer Rautenpython, auch wenn es ihn große Überwindung kostet.

ProSieben MAXX
