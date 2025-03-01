Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 10: Gefährlicher Fehlgriff
22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Stuart und Jess werden mit einer bissigen Rotbäuchigen Schwarzotter konfrontiert. Mick und Adele rücken derweil an, um einen Buntwaran zu retten, der die Flucht auf ein Dach ergriffen hat. Für Stuart hingegen steht ein riskanter Einsatz bevor, denn mitten auf einer Kreuzung hat sich eine Schlange in einem Transporter zurückgezogen.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited