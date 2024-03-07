Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 2: Alarm im Pferdestall
22 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Bei einem simplen Einsatz bekommt es Olivia mit einer besonders angriffslustigen Schlange zu tun und wird prompt gebissen. Chris und Stuart kümmern sich derweil um eine Rotbäuchige Schwarzotter, die das Eingangstor einer Familie blockiert, was den beiden Snake Wranglers die Arbeit erschwert. Und Mick und Adele stoßen unter einem Pool auf eine große Python.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited