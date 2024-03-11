Die randalierende WasseragameJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 12: Die randalierende Wasseragame
22 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Zwei Katzen befinden sich in großer Gefahr, denn eine angriffslustige Python ist auf sie aufmerksam geworden. Können Mick und Adele die Schlange rechtzeitig entfernen? Während Mick und Adele eine Peitschennatter beim Verschlingen einer kleinen Eidechse beobachten, müssen sie es mit einer wildgewordenen grünen Baumpython aufnehmen.
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited