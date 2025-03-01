Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Flucht ins Unterholz

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 01.03.2025
Flucht ins Unterholz

Flucht ins UnterholzJetzt kostenlos streamen

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Folge 6: Flucht ins Unterholz

22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Stuart versucht bei seinem heutigen Einsatz, eine gefährliche Östliche Braunschlange einzufangen, die in einem Garten Zuflucht gefunden hat. Für Mick und Adele entsteht eine riskante Situation, denn vor einem Familienhaus beginnt eine Rotbäuchige Schwarzotter ihre Jagd. Und eine Rautenpython stellt das Duo Stuart und Jess auf die Probe.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Snake Security - Schlangenalarm in Australien
ProSieben MAXX
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Alle 2 Staffeln und Folgen