SPIEGEL TV - Reportage

Große Freiheit Penny Markt - Chaos im Kiez-Discounter

SAT.1Staffel 2022Folge 10vom 03.11.2022
Große Freiheit Penny Markt - Chaos im Kiez-Discounter

Große Freiheit Penny Markt - Chaos im Kiez-DiscounterJetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 10: Große Freiheit Penny Markt - Chaos im Kiez-Discounter

46 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12

Die Penny-Filiale auf der Reeperbahn ist Lebensmittelgeschäft, Party-Location und Meeting-Point zugleich. Wenn die Bars und Clubs auf der sündigsten Meile der Welt schließen, stranden viele Szenegänger in dem wohl berühmtesten Discounter Deutschlands. Anwohner kaufen hier frische Brötchen, Nachtschwärmer ihr Katerfrühstück, Prostituierte Großpackungen Kondome in Übergrößen - und "SPIEGEL TV"-Autor Markus Grün ist mittendrin.

