SPIEGEL TV - Reportage
Folge 9: Crazy Penny - Party im Kult-Discounter
45 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Nachdem "SPIEGEL TV" vor 16 Jahren über den chaotischen Discounter im Herzen St. Paulis berichtete, wurde die Penny-Filiale durch seine illustren Gäste über Nacht berühmt. Markus Grün hat sich nach dem Lockdown nun zum dritten Mal in Folge auf die Reise durch eine einzigartige Parallelwelt inmitten des Rotlichtviertels begeben. Da die Amüsiermeile wieder offen ist, strömen wöchentlich 15.000 Stammgäste, Touristen und Milieugrößen in die Schnäppchenbude auf dem Kiez.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH