Die Fahrrad-Cops - Neue Einsätze auf zwei RädernJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 09.06.2022: Die Fahrrad-Cops - Neue Einsätze auf zwei Rädern
43 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12
Falschparker und Rotlichtsünder gehören ebenso zu ihrer "Stammkundschaft" wie Raser und Geisterfahrer auf Radwegen - für Fahrradpolizisten gibt es in deutschen Großstädten jede Menge zu tun. In vielen Metropolen wie Hamburg oder Hannover rüstet die Polizei deshalb auf. Mit Fahrrad-Cops auf Streife - eine Reportage über den alltäglichen Wahnsinn zwischen Radweg und Überholspur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024: SAT.1 & © Season 2024: Kabel Eins