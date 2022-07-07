Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Ein Jahr nach der Flut - Aus den Trümmern zurück ins Leben

SAT.1Staffel 2022Folge 6vom 07.07.2022
46 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

Als nach tagelangem Starkregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ganze Orte im Hochwasser untergingen und Häuser, Brücken, Straßen einfach fortgeschwemmt wurden, änderte sich für die Betroffenen von jetzt auf gleich ihr gesamtes Leben. Vier von ihnen hat "SPIEGEL TV" über die vergangenen zwölf Monate begleitet: vom ersten Tag nach der Katastrophe bis zu diesem Sommer. Wie sieht ihr neues Leben mittlerweile aus?

