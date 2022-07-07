Ein Jahr nach der Flut - Aus den Trümmern zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 6: Ein Jahr nach der Flut - Aus den Trümmern zurück ins Leben
46 Min.
Ab 12
Als nach tagelangem Starkregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ganze Orte im Hochwasser untergingen und Häuser, Brücken, Straßen einfach fortgeschwemmt wurden, änderte sich für die Betroffenen von jetzt auf gleich ihr gesamtes Leben. Vier von ihnen hat "SPIEGEL TV" über die vergangenen zwölf Monate begleitet: vom ersten Tag nach der Katastrophe bis zu diesem Sommer. Wie sieht ihr neues Leben mittlerweile aus?
