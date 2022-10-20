Wechseljahre für Anfänger:innen - Freiheit statt TabuJetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.10.2022
Schweißausbrüche, schlechter Schlaf, Stimmungsschwankungen: Das sind häufig die Folgen, wenn sich der weibliche Hormonhaushalt in der Lebensmitte umstellt. Ein Drittel der Frauen kommt beschwerdefrei durch die Zeit, ein Drittel hat leichte Symptome und ein Drittel leidet. Wenn sich das Klimakterium ankündigt, sind viele Frauen erst einmal verunsichert. "SPIEGEL TV"-Autorin Kathrin Sänger hat Frauen besucht, die sich intensiv mit dem Thema Wechseljahre auseinandergesetzt haben.
