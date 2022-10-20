Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Wechseljahre für Anfänger:innen - Freiheit statt Tabu

SAT.1Staffel 2022Folge 8vom 20.10.2022
Wechseljahre für Anfänger:innen - Freiheit statt Tabu

Folge 8: Wechseljahre für Anfänger:innen - Freiheit statt Tabu

47 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

Schweißausbrüche, schlechter Schlaf, Stimmungsschwankungen: Das sind häufig die Folgen, wenn sich der weibliche Hormonhaushalt in der Lebensmitte umstellt. Ein Drittel der Frauen kommt beschwerdefrei durch die Zeit, ein Drittel hat leichte Symptome und ein Drittel leidet. Wenn sich das Klimakterium ankündigt, sind viele Frauen erst einmal verunsichert. "SPIEGEL TV"-Autorin Kathrin Sänger hat Frauen besucht, die sich intensiv mit dem Thema Wechseljahre auseinandergesetzt haben.

