SPIEGEL TV - Reportage

Abgerauscht! Wie Frauen der Weg aus der Sucht gelingt

SAT.1Staffel 2022Folge 14vom 21.09.2023
Abgerauscht! Wie Frauen der Weg aus der Sucht gelingt

Folge 14: Abgerauscht! Wie Frauen der Weg aus der Sucht gelingt

45 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12

Alkohol ist Deutschlands beliebteste Volksdroge. Auch viele Frauen rutschen immer häufiger in die Abhängigkeit. Betroffen sind nicht nur Menschen, die durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden. Viele Suchtkranke führen ein scheinbar krisenfreies Leben. SPIEGEL TV-Autorin Kathrin Sänger erzählt die Geschichten von drei starken Frauen, deren Alltag viele Jahre von ihrer Alkoholabhängigkeit dominiert wurde.

