Das Amt, mein Baby und ich - Warum das Jugendamt immer öfter eingreifen muss

SAT.1Staffel 2022Folge 5vom 23.06.2022
46 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12

Immer mehr Kinder sind dort in Gefahr, wo sie eigentlich am sichersten sein sollten: zu Hause. Noch nie meldeten die Jugendämter so viele Kindeswohlgefährdungen wie im erstem Pandemie-Jahr. Mehr als 60.000 Kinder wurden Opfer von Vernachlässigung, psychischer oder körperlicher Gewalt, über 40.000 von ihnen mussten von ihren Eltern getrennt werden. Die "SPIEGEL TV - Reportage" begleitet u. a. eine junge Mutter über eineinhalb Jahre mit der Kamera.

