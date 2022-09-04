Der geschwätzige Gary / Clown-KummerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.09.2022: Der geschwätzige Gary / Clown-Kummer
22 Min. Folge vom 04.09.2022 Ab 6
Als Gary ein Übersetzungs-Hausband bekommt, sind alle außer Thaddäus begeistert. Außerdem kümmert sich SpongeBob rührend um einen kleinen Clown, der einfach von seinem Zirkus zurückgelassen wurde und jetzt ganz alleine dasteht.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon