Böser Bube Blubberbernd / Die Schwammhasser

MTVNickelodeonFolge vom 02.12.2022
Folge vom 02.12.2022: Böser Bube Blubberbernd / Die Schwammhasser

22 Min.Folge vom 02.12.2022Ab 6

SpongeBob und Thaddäus versuchen die Krabbenburger aus einem Imbisswagen heraus in den dunkelsten Tiefen des Ozeans zu verkaufen. Währenddessen verbringen Pearl und Narlene Zeit in der Großstadt zur Feier des Tag des Wals.

