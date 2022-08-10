Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

Abfalleimer DeLuxe Maxi / Einzeller Jubiläum

MTVNickelodeonFolge vom 10.08.2022
Abfalleimer DeLuxe Maxi / Einzeller Jubiläum

Abfalleimer DeLuxe Maxi / Einzeller JubiläumJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 10.08.2022: Abfalleimer DeLuxe Maxi / Einzeller Jubiläum

22 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 6

Plankton stellt Patrick ein, um kreative Werbesprüche für den Mülleimer zu erstellen. // Um an die Krabbenburger-Geheimformel zu kommen, muss Plankton ein Geschenk für Karen finden, das von Herzen kommt.

