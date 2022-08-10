Abfalleimer DeLuxe Maxi / Einzeller JubiläumJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.08.2022: Abfalleimer DeLuxe Maxi / Einzeller Jubiläum
22 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 6
Plankton stellt Patrick ein, um kreative Werbesprüche für den Mülleimer zu erstellen. // Um an die Krabbenburger-Geheimformel zu kommen, muss Plankton ein Geschenk für Karen finden, das von Herzen kommt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon