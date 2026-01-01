Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 25.01.2026
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Die nächste Auktion findet in der wohlhabenden Gegend Thornhill statt. Die Käufer hoffen, lukrative Lager ergattern zu können. Roy bringt seinen Hund als Unterstützung und Glücksbringer zur Versteigerung mit, während die Stimmung zwischen ihm und Ursula weiterhin angespannt ist.

