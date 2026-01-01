Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 10: Alle guten Dinge
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Die nächste Auktion findet in der wohlhabenden Gegend Thornhill statt. Die Käufer hoffen, lukrative Lager ergattern zu können. Roy bringt seinen Hund als Unterstützung und Glücksbringer zur Versteigerung mit, während die Stimmung zwischen ihm und Ursula weiterhin angespannt ist.
