Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 18: Preistreiber in spe
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Bei der Versteigerung in South Etobicoke hat Roy einen Lehrling dabei: seinen Neffen Kyle. Er möchte den Jungen früh ins Auktionsgeschäft einführen und ihm zeigen, was es bedeutet, ein Gewinner zu sein. Währenddessen sucht Bogart nach einem passenden Spruch, der zu seinem Markenzeichen werden könnte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.