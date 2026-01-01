Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 25.01.2026
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Bei der Versteigerung in South Etobicoke hat Roy einen Lehrling dabei: seinen Neffen Kyle. Er möchte den Jungen früh ins Auktionsgeschäft einführen und ihm zeigen, was es bedeutet, ein Gewinner zu sein. Währenddessen sucht Bogart nach einem passenden Spruch, der zu seinem Markenzeichen werden könnte.

ProSieben MAXX
