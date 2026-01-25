Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 25vom 01.02.2026
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Paul und Bogart werden zur Auktion in Toronto von ihrer Lebensberaterin begleitet. Die Frau rät dem Vater-Sohn-Duo, jegliche Konfrontation durch eine lange Umarmung zu lösen. Rick will bei der Versteigerung die Zügel in die Hand nehmen, während Cindy sich zurückhalten soll. Wird sie sich daran halten können?

