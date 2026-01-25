Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Lektion fürs Leben

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 28vom 01.02.2026
Lektion fürs Leben

Lektion fürs LebenJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 28: Lektion fürs Leben

24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Ursulas neuestes Accessoire ist eine Brille, mit der sie hofft, die Konkurrenz bei den Auktionen einzuschüchtern. Doch sie merkt schon bald, dass der Versuch nach hinten losgeht. Cindy nimmt Fahrstunden, damit sie sich und Rick in Zukunft zu allen Versteigerungen fahren kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars - Geschäfte in Kanada
ProSieben MAXX
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen