Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Brüder im Geiste

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 33vom 02.02.2026
Brüder im Geiste

Brüder im GeisteJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 33: Brüder im Geiste

24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Bei der Auktion in Ajax will Ursula ihren inneren Mann raushängen lassen. Um in der Rolle zu überzeugen hat sie sogar ihr Vokabular angepasst und testet dieses bei den Macho-Kollegen Mike und Armando. Bogart kommt mit Augenklappe zur Versteigerung, da er eine peinliche Verletzung am Auge hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars - Geschäfte in Kanada
ProSieben MAXX
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen