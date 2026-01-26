Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 33: Brüder im Geiste
24 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Bei der Auktion in Ajax will Ursula ihren inneren Mann raushängen lassen. Um in der Rolle zu überzeugen hat sie sogar ihr Vokabular angepasst und testet dieses bei den Macho-Kollegen Mike und Armando. Bogart kommt mit Augenklappe zur Versteigerung, da er eine peinliche Verletzung am Auge hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.