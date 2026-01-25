Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 24: Lokalprominenz
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Die Käufer fahren für eine Auktion zu den Niagarafällen. Für Cindy ist es ein Abstecher in ihre alte Heimat, denn sie hat zehn Jahre dort gelebt und erhofft sich nun einen Heimvorteil. Bogart erhält von seinem Vater ein besonderes Geschenk zur Hochzeit.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.