Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Beerenkräfte

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 19vom 25.01.2026
Folge 19: Beerenkräfte

24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Zum ersten Mal findet für die Käufer eine Auktion in Milton statt. Ursula reist völlig entspannt an, da ihr Laden geschlossen ist und sie sich ganz auf die Versteigerung konzentrieren kann. Roy hat seine spirituelle Seite entdeckt, und auch Bogart vertraut auf andere Kräfte.

