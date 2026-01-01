Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 19: Beerenkräfte
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Zum ersten Mal findet für die Käufer eine Auktion in Milton statt. Ursula reist völlig entspannt an, da ihr Laden geschlossen ist und sie sich ganz auf die Versteigerung konzentrieren kann. Roy hat seine spirituelle Seite entdeckt, und auch Bogart vertraut auf andere Kräfte.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.