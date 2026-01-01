Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 11: Frechheit siegt
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Die Käufer versammeln sich zur Auktion in Cambridge. Roy bringt Bogarts Schwestern mit, und es kommt zum Familienduell zwischen den Kennys. Rick und Cindy haben noch immer kein Datum für ihre bevorstehende Hochzeit, und Ursula ist gestresst und lässt ihre schlechte Laune an den anderen aus.
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.