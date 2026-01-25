Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 15vom 25.01.2026
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Roy bringt einen Pantomimen zur Auktion in Corktown mit und treibt seine Konkurrenten damit in den Wahnsinn. Rick und Cindy haben schlechte Laune, da ihre Hunde sie wachgehalten haben. Bogart möchte, dass sein Vater für seine Hochzeit fit ist, weshalb er ihn zum Training zwingt.

