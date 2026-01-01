Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Zurück im Chaos

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 18.01.2026
Zurück im Chaos

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 2: Zurück im Chaos

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Toronto übernimmt erneut Patrick Pecker die Vertretung für Don. In der Vergangenheit gab es Differenzen zwischen Patrick und Roy, die Roy nun hinter sich lassen möchte. Bogart arbeitet wieder mit seinem Vater zusammen, stellt jedoch einige Regeln auf, an die sich Paul halten muss.

