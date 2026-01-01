Beeindruckender AuftrittJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 3: Beeindruckender Auftritt
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
In Downtown Toronto halten die Käufer Ausschau nach versteckten Schätzen. Ursula bringt ihre neue Angestellte Tania mit, die vor einem Duell mit Cindy nicht zurückschreckt. Bogart entdeckt währenddessen seine dominante Seite und macht sich allseits unbeliebt.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.