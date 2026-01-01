Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 9: Der Bessere gewinnt
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Ursula bringt ihren Chinchilla Monty mit zur Auktion in East Gwillimbury. Sie hofft, dass ihr das Haustier Glück bei der Versteigerung bringen wird. Roy kommt währenddessen im Pyjama an, da er keine Zeit hatte, sich zu Hause fertig zu machen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.