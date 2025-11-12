Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cash is King

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 24vom 12.11.2025
Folge 24: Cash is King

21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

In Montebello kommt es zum Konkurrenzkampf zwischen Rene und Darrell. Denn Rene möchte den selbsternannten King endlich zu Fall bringen. Lisa hat währenddessen tatkräftige Unterstützung von ihrem kleinen Hund Cash. Zusammen stoßen die beiden auf ein wertvolles, antikes Siegel-Set.

ProSieben MAXX
