Storage Wars
Folge 25: Verflixt und zugenäht
21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die Auktionsjäger versammeln sich in Placentia, um möglichst wertvolle Schätze einzuheimsen. Brandi hat keinen guten Tag, was sich jedoch ändert, als sie eine vielversprechende Einheit ersteigert. Kenny hat währenddessen weniger Glück und kann seine Gegenstände nicht gewinnbringend verkaufen. Rene macht ein absolutes Schnäppchen, das sich umgehend auszahlt.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC