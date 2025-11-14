Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Karma is a Bid!

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 29vom 14.11.2025
Karma is a Bid!

Karma is a Bid!Jetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 29: Karma is a Bid!

21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

In Banning, Kalifornien, stehen sechs Lager zur Versteigerung bereit. Brandi ist trotz der tropischen Temperaturen gut gelaunt, muss jedoch schon bald eine bittere Enttäuschung erfahren. Auch für Ivy und Isaiah hält die Auktion nichts Gutes bereit. Rene stößt derweil auf eine lukrative Schuh-Sammlung und antike Pfeifen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen