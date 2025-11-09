Storage Wars
Folge 12: Die Donut-Affäre
Folge 12: Die Donut-Affäre
21 Min. Ab 12
Die Käufer sind auf dem Weg zur nächsten Auktion in Rancho Cucamonga. Ivy hat den Auftrag, Haushaltswaren einzukaufen. Brandi und Jarrod planen einen Neustart und Darrell hat Donuts mitgebracht, um seine Mitstreiter durcheinander zu bringen.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC