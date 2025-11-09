Storage Wars
Folge 9: Explosive Stimmung
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die heutige Auktion findet in Murrieta statt. Ivy sucht diesmal günstige Schnäppchen und Rene ist in Höchstform. Für Brandi und Jarrod ist die Versteigerung entscheidend. Sie müssen ihren Laden mit Ware füllen, um weiterhin gutes Geld zu verdienen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC