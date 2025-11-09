Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 8vom 09.11.2025
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Die Käufer sind diesmal in Riverside auf der Suche nach neuen Schnäppchen. Ivy will Taten sprechen lassen. Kann er heute ein gutes Geschäft machen? Jarrod hat nach dem Ladendebakel in Long Beach neuen Mut geschöpft und ist voller Optimismus. Seine Frau Brandi will jedoch realistisch bleiben. Die Versteigerung läuft gut, doch als die Auktionatoren eines der Lager öffnen, erwartet die Interessenten ein übler Geruch ...

