Storage Wars

Verführungskünste

ProSieben MAXX Staffel 6 Folge 5 vom 09.01.2026
Verführungskünste

VerführungskünsteJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 5: Verführungskünste

21 Min. Folge vom 09.01.2026 Ab 12

Ivy hat eine neue Aushilfe angeheuert. So will er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und noch mehr Geld verdienen. Wird sein Plan am Ende aufgehen? Darrells Erfolgsbilanz in Montebello spricht für sich. Kann er seine Glückssträhne fortsetzen?

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

