Storage Wars

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 11vom 23.11.2025
Folge 11: Willkommen zurück

21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Dave lässt mit seinem antiken Fund die guten alten Zeiten wiederaufleben, während auch Casey und Rene sich auf der Auktion einfinden. Brandi und Jarrod beweisen derweil Teamwork im Kampf um die wertvollen Schätze.

