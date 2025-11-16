Storage Wars
Folge 3: Geld ist alles
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die Auktionatoren Laura und Dan sind auf dem Weg zu ihrer nächsten Veranstaltung nach Ramona, Kalifornien. Dave hofft, dieses Mal nicht von der Auktion zu fliegen, sondern heute das große Geschäft zu machen. Seine Konkurrenz scheint sich langsam, aber sicher gegen ihn zu verbünden, doch am Ende zählt, wer mehr zu bieten hat.
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC