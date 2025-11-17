Storage Wars
Folge 17: Zwei auf einen Schlag
21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Auf einer Auktion im Norden Hollywoods kämpft Mary um zwei sich perfekt ergänzende Schließfächer. Ob sie beide für sich gewinnen kann? Während Rene hier nur seine Zeit vertreiben möchte, lassen sich Laura und Dan von den ehrgeizigen Käufern mitreißen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC