Storage Wars

Zwei auf einen Schlag

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 17vom 21.01.2026
Folge 17: Zwei auf einen Schlag

21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Auf einer Auktion im Norden Hollywoods kämpft Mary um zwei sich perfekt ergänzende Schließfächer. Ob sie beide für sich gewinnen kann? Während Rene hier nur seine Zeit vertreiben möchte, lassen sich Laura und Dan von den ehrgeizigen Käufern mitreißen.

