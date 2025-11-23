Storage Wars
Folge 12: Putschversuch
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Die Käufer haben ein Ziel: Sie wollen den "König von Montebello" schlagen. Nur zwei bekannte Gesichter ziehen sich aus der Affäre. Brandi und Jarrod erzielen endlich einen Treffer, der außerdem eine Überraschung für die beiden bereithält.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC