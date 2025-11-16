Storage Wars
Folge 2: Topform
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Laura ist abermals ohne ihren Mann Dan auf den Weg zur nächsten Auktion und hofft, nicht mit Dave aneinander zu geraten. Auch Brandi fährt mit einem schlechten Gefühl nach Montclair, zumal ihre Begleitung mit einem Kater zu kämpfen hat.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC