Storage Wars
Folge 18: Daves Gang
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
In Huntington Beach treffen die Käufer abermals bei einer Auktion aufeinander. Während Dave mit Verstärkung anreist, muss Mary sich als seriöse Käuferin beweisen - sie hat bereits ein Schließfach erblickt, für welches sie bieten will. Rene plagen inzwischen andere Sorgen ...
Storage Wars
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC