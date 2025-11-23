Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 16vom 23.11.2025
Folge 16: Musik im Herzen

21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Die Reise nach San Marcos lässt Brandon und Darrells Herzen höherschlagen, denn die nächste Auktion wird in ihrer Heimat stattfinden. Ob ihnen der Heimvorteil auch Glück bringt? Bei Brandi und Jarrod läuft es jedenfalls blendend und auch Ivy macht einen erfreulichen Fund.

