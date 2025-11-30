Storage Wars
Folge 29: Bescherung mal anders
42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Heute wird der Spieß umgedreht: Zu gegebenem Anlass üben sich die Käufer im Schenken. Doch nicht nur der gute Zweck, sondern auch ihr Ehrgeiz treibt die Teilnehmer an.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC