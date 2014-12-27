Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Jahr geht zu Ende und das heißt für Enie, das Beste von allem noch mal rauszuholen. Dafür hat sich die experimentierfreudige Moderatorin leckere Ideen ausgedacht: einen köstlichen Christstollen-Pudding mit den Stollenresten der Weihnachtstage, ein ausgefallenes Zimt-Ingwer-Popcorn für die Silvesterparty und damit der Naujahrstag ohne Kater überlebt werden kann, zeigt ihr Gast Tarik Rose, wie man seine berühmten Kartoffelmuffins mit Speck macht.

