Sweet and Easy - Enie backt

Würziger Winter

sixxStaffel 3Folge 18vom 06.12.2014
Würziger Winter

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 18: Würziger Winter

24 Min.Folge vom 06.12.2014Ab 6

Enie lädt heute zu einem gemütlichen Tag in ihrer Küche ein. Es gibt Kammerjunker nach dänischem Rezept, Orangen-Zimt-Kuchen mit kandierten Zitrusschalen und indische Pistazienkekse von ihrem Gast Anne Seubert. Gegen Durst und für gute Stimmung wird ein Hot Caipi zubereitet!

