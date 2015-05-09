Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Enies beste Stücke zum Muttertag

sixxStaffel 3Folge 24vom 09.05.2015
47 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 6

Am 1. Mai ist Muttertag - und was gibt es Schöneres, als Mama an diesem Tag nach Strich und Faden zu verwöhnen? Und zwar mit gaaanz viel Herz - und allerlei süßen Überraschungen. Wie die gelingen, zeigt sixx-Backfee Enie van de Meijklokjes.

