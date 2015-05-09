Enies beste Stücke zum MuttertagJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 24: Enies beste Stücke zum Muttertag
47 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 6
Am 1. Mai ist Muttertag - und was gibt es Schöneres, als Mama an diesem Tag nach Strich und Faden zu verwöhnen? Und zwar mit gaaanz viel Herz - und allerlei süßen Überraschungen. Wie die gelingen, zeigt sixx-Backfee Enie van de Meijklokjes.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen