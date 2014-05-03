Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Kuchen to go

sixxStaffel 3Folge 4vom 03.05.2014
Kuchen to go

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 4: Kuchen to go

24 Min.Folge vom 03.05.2014Ab 6

Enie van de Meiklokjes zeigt ihren Zuschauern in der heutigen Sendung köstliche süße und herzhafte Rezepte für Gebackenes, das man ganz easy mitnehmen kann. Gespannt darf man sein auf einen leckeren Kuchen, der im Topf gebacken wird. Ein pikantes, gewickelte Oliven-Salami-Brot und Enies Gast Sonya Kraus zeigt ihr wie schnell sie ihren fruchtigen Cheesecake to go mit Himbeeren zaubert.

